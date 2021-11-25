الشيوعية الهرمينوطيقيه - عبد الحسين سلمان

2021/11/25 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان كتاب الشيوعية الهرمينوطيقيه ( لجياني فاتيمو وسانتياغو زابالا: من هايدجر إلى ماركس) يمكن قراءته على أنه "بيان" manifesto ، أو على الأقل "تصريح"……....Eduardo Mendieta (من مواليد 28 ديسمبر 1963) أستاذ من كولومبيا, في الفلسفة .



تركز أبحاثه على الأخلاق والفلسفة السياسية والفلسفة اللاتينية وفلسفة أمريكا اللاتينية والنظرية النقدية (خاصة مدرسة فرانكفورت) وفلسفة العرق والفلسفة النسوية).وهذا نحو م ......





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