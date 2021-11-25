2021/11/25 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تصدر وسم “القبض على الملحدة أماني” قائمة الأكثر تداولا على موقع “تويتر” في السعودية خلال الساعات الماضية، حيث طالب مغردون بالقبض عليها لترويجها ممارسة الرذيلة وتشجيعها على الإجهاض.وأثارت الشابة “أماني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روجت لممارسة الرذيلة وشجعت على الإجهاض..



ما قصة “أماني” التي أثارت غضب السعوديين؟ المركز الخبري الوطني.

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