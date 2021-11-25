انطلاق بطولة أندية العراق للسباحة الأولمبية

2021/11/25 | 16:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطولة تعد النشاط الأخير للسباحة الاولمبية لهذا الموسم.

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