الداخلية الفرنسية: غرق سبعة وعشرين مهاجراً غير شرعي في البحر متجهين الى بريطانيا

2021/11/25 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية غرق سبعة وعشرين مهاجراً غير شرعي في بحر المانش بعد غرق زورقهم المتجه الى بريطانيا.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز فوري لوكالة فرونتكس لحرس الحدود والسواحل وباجتماع أوروبي طارئ متعهدا ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة.

من جهتها أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أنّ لندن وباريس اتّفقتا على الضرورة الملحّة لتعزيز التعاون بينهما لمكافحة عمليات العبور المميتة التي يقوم بها عبر بحر المانش مهاجرون يحلمون بالانتقال من فرنسا إلى إنكلترا.

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