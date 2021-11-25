جمعية ايطالية تعلن ارسال بابا الفاتيكان مساعدات طبية للعراق - عاجل

2021/11/25 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت جمعية الصداقة الايطالية العربية، اليوم الخميس، عن ارسال بابا الفاتيكان مساعدات طبية للعراق.وقال ممثل الجمعية في العراق، علي حمزة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جمعية الصداقة الايطالية العربية ترحب بخطوة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس بتقديم جهاز إنتاج الاوكسجين الطبي الى مستشفى رافائيل وسط العاصمة بغداد".وأضاف أن "الجمعية تؤكد على تقديرها للرسالة السامية التي يقوم بها بابا الفاتيكان والتي لم تقتصر بنشر السلام في العالم بل ومساعدة الفقراء في كل مكان".يشار الى انه تمَّ رسمياً في وقت سابق تدشين جهاز إنتاج الأوكسجين الطبي الذي قدّمه البابا فرنسيس إلى مستشفى القديس رافائيل في بغداد من خلال الموارد التي وفرتها أمانة سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان ومجمع الكنائس الشرقية ومكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم.وقد عبّرت المسؤولة عن المستشفى الأخت ماريان بيير من الراهبات الدومينيكانيات لتقدمة العذراء مريم عن امتنانها للأب الأقدس على هذه الهبة الثمينة.أما غالب منصور سوا، مدير المستشفى، والدكتور أمجد خاشيك مجيد، رئيس قسم المختبر التحليلي، فقد أكدا أن الآلة تعمل بشكل منتظم، وتقوم منذ عدة أشهر بإنتاج الأوكسجين لكي تلبي احتياجات لا مستشفى القديس رافائيل وحسب وإنما هي تزوِّد أيضًا مستشفيات أخرى، بما في ذلك المستشفيات الحكومية في مدن أخرى أيضًا.هذا وتجدر الإشارة إلى أنَّ قدرة هذا الجهاز قد سمحت بمواجهة حالة الطوارئ التي سببها فيروس الكورونا بشكل جيّد وستكون أيضًا ضرورية إزاء الموجات التالية المحتملة من هذا الوباء.

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