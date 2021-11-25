الهيئة السياسية للتيار الصدري تقيم دعاوى قضائية ضد وزيرين للتربية بشان الفساد في ملف طبع المناهج الدراسية

2021/11/25 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الإدعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري اقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد وزيرين للتربية بشان الفساد في ملف طبع المناهج الدراسية .وذكر بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري ,انه استنادا لتوجيهات السيد مقتدى الصدر اقام الادعاء العام والنزاهة في الهيئة دعوى ضد وزيرين للتربية ومدراء عامين وصاحب مطبعة ".ووجهت الدعاوى ضد وزيرين شغلا المنصب بعد عام ٢٠١٥ واخرى ضد مطبعة النهرين ومديرية المستلزمات المدرسية.واوضحت ان دعوى قضائية اخرى اقيمت ضد صاحب مطبعة اهلية استحوذ على كل مقدرات الطباعة للمناهج الدراسية مخالفة لتعليمات احالة العقود الحكومية "..وبين الإدعاء العام إن لديه من الوثائق الرسمية والمعلوماتية ما يكفي لاثبات الفساد في مفاصل وزارة التربية والمستلزمات التربوية ومطبعة النهرين " .وأضاف" انه ولسنوات طويلة وعلى مدى عدة حكومات هناك من يتحكم بالوزارة ويسيطر على الطباعة للكتب المدرسية مع وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن في هيئة النزاهة إضافة الى الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي .وأشار " الى ان اهم مفاصل الفساد التي شخصت من قبل اللجنة والتي احيلت للقضاء هي عملية التحايل التي تمت من قبل الاشخاص الذين اقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لاعادة تأهيل دار النهرين بمبلغ ١٣٠ مليار دينار في عام ٢٠١٥ .وتابعت:"وهناك جانب آخر من الفساد حيث قامت الوزارة بشراء اراضي من صاحب المطبعة المتنفذ وهو أحد أعضاء مجلس النواب وتقع هذه الأراضي في بغداد منطقة البتاويين بمبلغ …،٢،٥٠٠ مليونين وخمسمائة الف دينار للمتر الواحد".واضافت انه:"وإكمالا لهذا الامر وبعد عدة اشهر يعود عضو المجلس ليدخل بعقد مشاركة مع الوزارة لمدة خمس سنوات وبنسبة استفادة ٥٪؜ للدولة والمتبقي لصاحب هذه الشركة وبنفس الاراضي والتجهيزات التي باعها على وزارة التربية ".و نوه الادعاء " الى انه ستقام دعاوى اخرى في الايام المقبلة بعد اكمال التقرير النهائي لوضع النقاط على الحروف وايقاف اكبر عمليات فساد مستمرة منذ سنوات في وزارة التربية"./انتهى2 .

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