2021/11/25 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اجرى وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع جمعة عناد، بشأن اخلاء عدد من مدارس منطقة الحرية ببغداد.وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية، انه تم الاتفاق على إيقاف إجراءات التخلية ضد مدارس :- (بدر الكبرى الابتدائية للبنين ، عقبة بن نافع لليافعات ، الطفوف الابتدائية للبنات ، ام سلمه للتعليم المسرع ، بدر الكبرى للتعليم المسرع ) الواقعة في منطقة الحرية ببغداد .وعبر الدليمي عن امتنانه لهذا الموقف النبيل الذي يدل على الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها قادة البلد في حماية العملية التربوية والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلبة الأعزاء والسير معهم في اكمال مشوارهم العلمي ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية والدفاع يتفقان على إيقاف إجراءات التخلية ضد مجموعة من مدارس منطقة الحرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية والدفاع يتفقان على إيقاف إجراءات التخلية ضد مجموعة من مدارس منطقة الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).