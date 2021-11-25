2021/11/25 | 16:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لليوم الثالث على التوالي، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ34 ألف حالة، بينما لا يزال مؤشر الوفيات اليومية عند مستوى زهاء 1240 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 33796 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 33558 إصابة في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3349 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1538 حالة)، ومقاطعة موسكو (1483 حالة)، ومقاطعة سامارا (1215 حالة).وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا..



1238 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة والإصابات تحت الـ34 ألفا لليوم الثالث عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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