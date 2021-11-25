روسيا تنفي علاقتها بـ

2021/11/25 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت روسيا علاقتها بـ "متلازمة هافانا" بعد أن قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية حذر المسؤولين الروس بشكل سري من "عواقب" إذا ما كانت موسكو تقف خلف المرض الغامض.

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