الطلبة يهزم الجوية والشرطة يفوز على سامراء في ممتاز الكرة

2021/11/25 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نجح فريق الطلبة بالتغلب على القوة الجوية بثلاثة اهداف دون رد ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة على ملعب التاجي ضمن منافسات الدور الحادي عشر من المسابقة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الانيق كل من ادريسا نيانج (هدفين) في الدقيقتين 6 و 42 و وكاع رمضان في الدقيقة 83.

بهذا الفوز اصبح رصيد الطلبة 20 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الصقور عند النقطة 22 في المركز الثالث.

وبنفس السياق فقد فاز الشرطة على مضيفه سامراء 3-0 ضمن منافسات مباريات الجولة 11 من الدوري الممتاز.

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