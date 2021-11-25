2021/11/25 | 16:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم خمس جلسات تداول (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 خمس جلسات تداول من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بيان لسوق العراق للأوراق المالية وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (9) مليارات سهم"، لافتًا إلى أن "قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع بلغت أكثر من (8) مليارات دينار".

وأضاف أن "مؤشر التداول في السوق لأول إغلاق جلسة من الأسبوع على (575.61) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (576.29) نقطة محققًا بذلك ارتفاعًا مقداره 0.12% عن إغلاقه في أول الجلسة"، مؤكدًا أنه "خلال الأسبوع نفذت أكثر من (4300) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

اقرأ/ي أيضًا:

خبير يوضح حول النمو الاقتصادي في العراق: "الأرقام تكذب أحيانًا"

البنك المركزي يعلن تخصيص أموال لدعم الطاقة المتجددة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق الأوراق المالية: أكثر من 9 مليارات سهم) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق الأوراق المالية: أكثر من 9 مليارات سهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).