2021/11/25 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة طريفة اقتحم غزال مدرسة ابتدائية في مدينة سبرينغفيلد بولاية تينيسي الأمريكية، وتسلل الظبي الصغير إلى داخل أحد الفصول الدراسية عن طريق باب الطوارئ في مدرسة "ويست سايد" الابتدائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا ترصد لحظة اقتحام غزال مدرسة ابتدائية في أمريكا.. شاهد ما حدث) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا ترصد لحظة اقتحام غزال مدرسة ابتدائية في أمريكا.. شاهد ما حدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).