2021/11/25 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسيير رحلتين لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية المركز الخبري الوطني.

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