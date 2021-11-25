الصحاف يعلن إطلاق سراح 41 عراقيا واعادتهم عن طريق مصر

2021/11/25 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، عن إطلاق سراح 41 عراقيا محتجزا في ليبيا.

وقال الصحاف إنه تم إطلاق سراح 41 مواطنا عراقيا كانوا محتجزين في ليبيا”، مبيناً أنهم “كانوا على متن باخرة متجهة الى أوروبا، مضيفاً أن وزير الخارجية أوعز الى السفارة العراقية في تونس بالمتابعة العاجلة والتنسيق لإعادتهم، وأكد الصحاف أن المحتجزين بصحة جيدة وتوجهوا الى مصر.

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