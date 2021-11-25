إتفاق بين وزيري الدفاع والتربية بشأن هدم المدارس في بغداد

2021/11/25 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير التربية يتواصل مع وزير الدفاع الاستاذ جمعة عناد والاتفاق على إيقاف إجراءات التخلية ضد مجموعة من مدارس منطقة الحرية ببغداد

اجرى وزير التربية الاستاذ علي حميد مخلف الدليمي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الاستاذ جمعة عناد، وذلك بخصوص اخلاء عدد من مدارس منطقة الحرية ببغداد.

واعلن المكتب الاعلامي لوزير التربية، انه تم الاتفاق على إيقاف إجراءات التخلية ضد مدارس :- (بدر الكبرى الابتدائية للبنين ، عقبة بن نافع لليافعات ، الطفوف الابتدائية للبنات ، ام سلمه للتعليم المسرع ، بدر الكبرى للتعليم المسرع ) والواقعة في منطقة الحرية ببغداد .

وعبر الدليمي عن امتنانه لهذا الموقف النبيل الذي يدل على الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها قادة البلد في حماية العملية التربوية والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلبة الأعزاء والسير معهم في اكمال مشوارهم العلمي .

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