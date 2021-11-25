العراق يسجل ارتفاعاً بوفيات وإصابات الجائحة - عاجل

2021/11/25 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1182 شخصاً للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 23 حالة في عموم محافظات البلاد"، مبيناً أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 112614".

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