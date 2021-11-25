القاسم يكسب ثلاث نقاط من فوزه على النجف

2021/11/25 | 16:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أسقط فريق القاسم مضيفه فريق النجف بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم لحساب الجولة الحادية عشر.فريق القاسم دخل المباراة بشعار الهروب من المراكز المتأخرة في لائحة الترتيب وحاول على مرمى النجف بكرة للاعب علاء محيسن ابعدها الحارس بينما حاول النجف عبر اللاعب امجد راضي لكن كرته مرت بجوار القائم وفي الدقيقة 29تمكن المحترف السنغالي ديمي داوده من تسجيل هدف القاسم ويضع فريقه في المقدمة، وحاول النجف التعديل لكن الشوط الأول انتهى بتقدم القاسم بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني سعى النجف للتعديل لكنه أهدر فرصة عبر اللاعب محمد عبد الزهرة بعد أن علت كرته العارضة ومرت رأسية سراج الدين صباح فوق العارض وحافظ القاسم على تماسكه حتى نهاية المباراة ليخرج فائزا بهدف دون رد.ورفع القاسم رصيده إلى النقطة 10 في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 17 في المركز الثامن./انتهى

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