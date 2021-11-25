2021/11/25 | 16:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم برنارد بارون مع سيلفي ماليغورن وستيوارت وليامز في باريس تبحث بريطانيا وفرنسا الخميس في اتّخاذ تدابير جديدة للحد من عمليات عبور بحر المانش (القناة) وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، بعد مصرع 27 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة السواحل الشمالية لفرنسا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا وبريطانيا تتعهّدان اتّخاذ تدابير إضافية بعد غرق 27 مهاجرا في بحر المانش) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا وبريطانيا تتعهّدان اتّخاذ تدابير إضافية بعد غرق 27 مهاجرا في بحر المانش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).