الصحة تعلن وفاة 23 شخصًا في أحدث إحصائية للموقف الوبائي

2021/11/25 | 16:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 2.07 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 740 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وتضمن تسجيل 743 إصابة جديدة، و23 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1100 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.1%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 129 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 23748 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 7.2 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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