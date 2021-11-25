اجراءات قضائية

2021/11/25 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قضاة عراقيون وايرانيون، اليوم

الخميس، بياناً مشتركاً حول حادثة

اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي

العراقي ابو مهدي المهندس والجنرال

الايراني قاسم سليماني في مطار بغداد

مطلع عام 2020.

وجاء في بيا

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