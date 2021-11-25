العراق: تحرك جديد بشأن العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

2021/11/25 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الخميس، تسيير رحلتين استثنائيتين لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

ونقلت الوزارة في بيان عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران قوله اليوم، (25 تشرين الثاني 2021)، انه "استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، تم تسيير رحلتين مباشرتين من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك لإجلاء المواطنين العراقيين".

وأضاف عمران، انه "تم توفير كافة الجوانب المطلوبة لخدمة الوافدين لاسيما وانهم يعانون من اوضاع إنسانية حرجة".

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