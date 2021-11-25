في خطوة تشجيعية.. منح مليون دينار لهذه الشريحة من المواطنين

2021/11/25 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني، الخميس، تقديم منحة مالية قدرها مليون دينار للعوائل النازحة الراغبة بالعودة طوعيا إلى مناطق سكناها الاصلية.

وقالت الوكالة الرسمية اليوم، (25 تشرين الثاني 2021)، إن "وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو ورئيس الوقف السني سعد كمبش زارا مخيم آشتي للنازحين في السليمانية، حيث تم تقديم المساعدات للعوائل وتشجيعهم على العودة لمساكنهم اختياريا".

وأضافت، ان "رئيس الوقف السني أكد على انه في حالة رغبة العائلة بالعودة طوعيا الى مناطق سكناها الأصلية فان الوقف سيقدم لها منحة مالية قدرها مليون دينار عراقي اضافة الى المساعدة في نقل الأثاث".

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