2021/11/25 | 16:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس، عن إحباط مخطط داعشي لاستهداف العاصمة بغداد.

وذكر البيان ، أن "اللواء 27 في الحشد الشعبي، تمكن من ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد"، مبيناً، أن "العناصر الإرهابية، كانت تروم ا...

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