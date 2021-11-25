2021/11/25 | 16:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقالة قائد شرطة النجف ومدير مكافحة المخدرات على خلفية الأحداث الأخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقالة قائد شرطة النجف ومدير مكافحة المخدرات على خلفية الأحداث الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).