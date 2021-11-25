كوريا الشمالية تعلن منع ارتداء المعاطف الجلدية لتبقى حكراً على الزعيم كيم جونغ أون

2021/11/25 | 17:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت كوريا الشمالية الناس من ارتداء المعاطف الجلدية، لتبقى حكرا على الزعيم كيم جونغ أون، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وأوضحت الصحيفة أن كيم ارتدى معطفا جلديا وظهر به للعموم لأول مرة قبل نحو سنتين، ليصبح شائعا بين … Readmore

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