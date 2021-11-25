الموقف المروري في العاصمة: اختناقات تضرب النسور والرستمية.. وزخم على سريع الغزالية

2021/11/25 | 17:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، مساء الخميس، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعقد التقاطعات والجسور.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (25 تشرين الثاني 2021)، حصول اختناقات مرورية على سريع الغزالية باتجاه ابو غريب، فضلا عن خط بغداد – الأنبار القديم وتحديداً عند السيطرة الأمنية.

وشهدت ساحة النسور وطريق الرستمية ذهاباً وإياباً، زخماً مرورياً شديداً وحركة سير بطيئة، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة من المركبات.

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