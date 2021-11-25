2021/11/25 | 17:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتأهب مصر لحدث افتتاح طريق الكباش التاريخي في مدينة الأقصر، مساء الخميس بتوقيت القاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تتأهب لحفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني في الأقصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تتأهب لحفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني في الأقصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).