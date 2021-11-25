قبل تطعيم الأطفال والمراهقين.. منظمة الصحة العالمية تحث على منح الأولية لمشاركة لقاحات كورونا حول العالم

2021/11/25 | 17:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد الأربعاء، الدول إلى النظر في فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد "كوفيد-19"، ولكن، إعطاء الأولوية لمشاركة اللقاحات على مستوى العالم قبل البدء في تطعيم الأطفال.

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