تحذير طبي: إهمال علاج التسوس خطر حقيقي على القلب

2021/11/25 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر أطباء ألمانيون من أن أهمال علاج التسوس يشكل خطراً على صحة القلب.وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان، إن "ورم الأسنان الحبيبي (كيس قيح) الذي يظهر بحجم حبة العدس في نطاق الفك، أو جذور الأسنان، غالبا ما ينجم عن أمراض الأسنان مثل التسوس، والتهاب دواعم السن، أو اللثة أو لب السن، يشكل خطراً على القلب.وأضافت الرابطة أن أعراضه، ألم الأسنان، واحمرار اللثة وتورمها، والشعور بألم فيها، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والصداع، ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على هذا الورم، مثل نشوء الخراجات، والتهاب العظم، وانتقال الالتهاب عبر الدم مسبباً التهاب عضلة القلب الخطير.ويعالج هذا المرض بالأدوية مثل المضادات الحيوية، وفي بعض الحالات يزال جذر السن أو السن جراحيا.وللوقاية من الورم يجب العناية الجيدة بالفم بتنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً بالفرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بينها مرة واحدة يومياً، مع الفحوصات الدورية لدى طبيب الأسنان.

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