عمل عماني ينال إعجاب الفنانين والنقاد على خشبة مسرح بغداد

2021/11/25 | 17:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسرحية عمل رائع يحمل فكرة ومضمونا ولقد انتزع هذا العرض التصفيق من القاعة لاكثر من مرة.ص

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