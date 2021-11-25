غاز الجنوب يتوج بلقب كأس السوبر

2021/11/25 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توج فريق غاز الجنوب للكرة الطائرة بنهائي كأس السوبر، اليوم الخميس، بعد أن تغلب على فريق البحري بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط.وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين نتيجة تقارب […]

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