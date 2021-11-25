2021/11/25 | 17:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إلغاء رحلة إجلاء جديدة.. 200 مهاجر في مطار مينسك بانتظار إعادتهم إلى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/25 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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