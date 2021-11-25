بعد الإطار التنسيقي.. التيار الصدري يدلي بتعليق بشأن إحاطة بلاسخارت حول نتائج انتخابات

2021/11/25 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق التيار الصدري، بزعامة السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، التي قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال القيادي في التيار عصام حسين، لـ(بغداد اليوم) ان "إحاطة بلاسخارت، أمام مجلس الأمن الدولي، اعطت الثقة للمجتمع الدولي بشأن قدرة العراق على إدارة عملية انتخابية نزيهة، خصوصاً ان رأي المجتمع الدولي مهم بما يجري بالعراق، باعتباره تحول من البند السابع الى السادس"، مشيراً إلى أن "إقامة انتخابات نزيهة يحرر البلد بشكل أكثر من مراقبة الامم المتحدة للعراق".وأضاف حسين ان "العراق يحتاج الى اراء ايجابية في أروقة الامم المتحدة، وأنه في طريقه الصحيح نحو الديمقراطية وليس باتجاه حمل السلاح او التهديد به او التلاعب بنتائج الانتخابات"، مبيناً أن "ذلك سيعطي انطباعا بأننا دولة فوضوية، ولهذا إحاطة بلاسخارات امام مجلس الامن مهمة جداً، فقد تطرقت من خلالها حول وجود ديموقراطية ناشئة ناجحة أدارتها مفوضية الانتخابات بشكل جيد".

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