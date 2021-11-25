نادي الديوانية يوافق على استقالة حسين العنكوشي

2021/11/25 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، اليوم الخميس، موافقتها على استقالة الرئيس السابق للنادي حسين العنكوشي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهيئة رفضت استقالة نائب الرئيس الكابتن عبد الحسين كريم وعضو الإدارة الكابتن حسام عبد مسلم".

ودعت الهيئة الإدارية الجميع الى "التكاتف والبدء بمرحلة جديدة لقيادة النادي "، مشيرة الى انها "وافقت على استقالة الرئيس السابق حسين العنكوشي والعمل على تسمية رئيس جديد في الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة يما يخدم مصلحة النادي".

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