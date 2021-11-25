ضبط مواد مخدرة بحوزة مواطنين عراقي وايراني في منفذ الشلامجة الحدودي

2021/11/25 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ألقت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامچة التابعة الى مديرية شرطه كمارك المنطقة الرابعة القبض على مسافر إيراني الجنسية وبحوزته كيلوغرامين من مادة مخدره نوع (هيروين) .وذكرت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في بيان "انه تم القبض على المسافر الايراني بحوزته مادة مخدره نوع (هيروين) تزن (2) غم و(210) حبة مخدرة.واضاف " انه تم ايضا ضبط مسافر عراقي بحوزته ماده مخدره نوع (ترياك) تزن (95) غراما ../انتهى

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