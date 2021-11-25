التعديلات الدستورية في الأردن.. حماية للعرش أم انقلاب على النظام؟

2021/11/25 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة الأردنية، كانت الرهانات الشعبية على أن تحدث مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إصلاحا، وترسخ المسار الديمقراطي حذرة

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