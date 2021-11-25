2021/11/25 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم

الخميس، عن إحباط محاولة إدخال مواد

الكيميائيّة خطرة وأغذية منتهية

الصلاحيّة في ميناء أم قصر جنوبي

العراق.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان هيئة المنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر جنوبي العراق (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر جنوبي العراق (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).