طلبة العراق يحلّقون عاليا في مبادرة

2021/11/25 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، إن

طلبة العراق حققوا نجاحات متميزة في

مبادرة الموهوبين العرب.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تمكن طلبة العراق

المشاركون في مبادرة "الموهوبين ال

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