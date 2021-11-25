2021/11/25 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت جنوب إفريقيا، الخميس، اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا اسمه “بوتسوانا”، معتبرة إياه مثيرا للقلق، وسط توقعات بأنه السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات بالوباء بالبلاد.وكان علماء حذروا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف متحور جديد لكورونا جنوب افريقيا المركز الخبري الوطني.

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