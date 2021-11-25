وزيرة الهجرة والمهجرين: لم يعد بمقدور الوزارة دعم مخيمات النازحين

2021/11/25 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أنه لم يعد بمقدور الوزارة، دعم مخيمات النازحين.

وأكدت جابرو ضرورة إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان وإعادة الراغبين منهم طوعيا إلى مدنهم، وذلك لعدم إمكانية الوزارة تقديم المزيد من الدعم للمخيمات وتأمين احتياجات القاطنين فيها بسبب قلة التخصيصات المالية،

فيما أشارت إلى أنه سيتم العمل بمبادرة الوقف السني المتمثلة بمنح كل عائلة ترغب بالعودة طوعياً مليون دينار عراقي.

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