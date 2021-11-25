نيجرفان البارزاني: ملتزمون بحماية حقوق المرأة ونرفض كل أنواع العنف ضدها

2021/11/25 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة, استنكر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني جميع أشكال العنف وسوء المعاملة ضدها.

وأكد البارزاني الالتزام بحماية ودعم حقوق المرأة والدفاع عنها، وتعزيز مكانتها وترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية.

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