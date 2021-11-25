دراسة قطرية : الإصابة بكورونا مجدّدًا أمر نادر والإصابة بالمرض الشديد أكثر ندرة

2021/11/25 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الدراسة التي نُشرت في المجلة العلمية New England Journal of Medicine الأربعاء، والتي شملت 353،326 شخصا سبق وأصيبوا بفيروس كورونا في قطر، أنّ الإصابة بكوفيد-19 مجدداً نادرة، وإن حصلت فعوارضها خفيفة عمومًا.

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