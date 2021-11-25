(واع) تنشر نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي التطبيقي والإحيائي

2021/11/25 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي التطبيقي والإحيائي فقط.للدخول إلى رابط النتائج أنقر هـنــا

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