فضائح المذاهب اللبنانية الثلاثة

2021/11/25 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كانت الطائفية رافدا أساسيا للفساد في لبنان، لكنها تخطت نفسها في السنوات الأخيرة وصارت هي الفساد بعينه، وهذا ليس استنتاجا جرى التوصل إليه، إنما وقائع مباشرة شهدناها في الأسابيع الفائتة.

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