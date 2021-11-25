البرلمان الأوروبي يخصص 150 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين بتركيا

2021/11/25 | 18:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ وافق البرلمان الأوروبي على تخصيص حوالي 150 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا.وذكرت وكالة الأناضول التركية أن أعضاء البرلمان الأوروبي وافقوا على حزمة الدعم بأغلبية الأصوات وان 588 عضوا صوتوا لصالح الحزمة مقابل 87 عضوا رفضوا تمريرها، فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت.وبناء على ذلك، سيتم توفير حوالي 150 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا وسيتم تمويل "بطاقات الهلال الأحمر" الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي .وتستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري، أي أكثر من أية دولة أخرى في العالم ./انتهى

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