النفط تعلن عن درجات وظيفية على الملاك الدائم لهذه الفئات

2021/11/25 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن توفر درجات وظيفية على الملاك الدائم للاقليات.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، ان “شركة توزيع المنتجات النفطية اعلنت عن توفُّر درجات وظيفية للأقليات “مسيحي- كردي فَيلي- أيزيدي- شبكي” على المِلاكِ الدائم”.

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