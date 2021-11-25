النفط تعلن عن درجات وظيفية على الملاك الدائم لهذه الفئات

اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن توفر درجات وظيفية على الملاك الدائم للاقليات.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، ان “شركة توزيع المنتجات النفطية اعلنت عن توفُّر درجات وظيفية للأقليات “مسيحي- كردي فَيلي- أيزيدي- شبكي” على المِلاكِ الدائم”.
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