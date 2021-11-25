رصد متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا

2021/11/25 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن علماء، اليوم الخميس، اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحافي “للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا”.

وأظهرت أرقام موقع “وورلد ميتر” المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا بلغ 2950035، أما العدد الإجمالي لحالات الوفاة فيبلغ 89657.

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