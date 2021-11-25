(ان ار تي) ينشر نتائج السادس الإعدادي/ الدور الثاني

2021/11/25 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنوان

دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

(059) 323 9015

[email protected]

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