وزارة عراقية تعلن توفر درجات وظيفية على الملاك الدائم

2021/11/25 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الخميس، توفر درجات وظيفية للأقليات على الملاك الدائم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (25 تشرين الثاني 2021)، ان "شركة توزيع المنتجات النفطية تعلن عن توفر درجات وظيفية للأقليات (مسيحي- كردي فيلي- أيزيدي- شبكي) على الملاك الدائم".

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