مركز ميترو: اعتقال صحفيين ومنع وسائل الإعلام من تغطية الاحتجاجات

2021/11/25 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مركز ميترو للحريات الصحفية, تقريرا بشأن التظاهرات الطلابية في السليمانية, مؤكدا أن السلطات الأمنية في الإقليم تمنع وسائل الإعلام والصحفيين من تغطية الاحتجاجات.

وذكر المرصد في التقرير الذي حمل عنوان اعتقالات ومنع التغطية الصحفية للتظاهرات، أن قوات الأمن هاجمت فرق إعلامية واحتجزت أربعة صحفيين لمدة يوم وتم الافراج عنهم بعد جهود حثيثة, وأشار التقرير الى أن القوات الأمنية في جميع مدن الاقليم تمنع الفرق الاعلامية من تغطية الاحتجاجات والتقاط الصور وإعداد التقارير وبخلافه يتم الهجوم على تلك القنوات.

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